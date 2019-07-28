حجز قرابة قنطارين من اللحوم البيضاء الفاسدة ببجاية

تمكنت عناصر الشرطة لأمن دائرة بني معوش التابعة لأمن ولاية بجاية، من حجز كمية من اللحوم البيضاء موجهة للتسويق تقدر بـ192 كلغ، غير خاضعة للشروط المعمول بها عملية الذبح والنقل والتوزيع.

وقد تمكنت ذات المصالح من حجز اللحوم البيضاء إثر دوريات مراقبة وتفتيش عبر شوارع مدينة بني معوش ومداخلها.

حيث تّم توقيف مركبة من نوع “هيونداي” غير مجهزة بغرفة التبريد وبعد مراقبتها وتفتيشها، تم العثور على كمية من اللحوم البيضاء غير خاضعة للشروط المعمول بها في عملية الذبح النقل والتوزيع.

قد تبين بعدها اخضاعها للطبيب البيطؤري، انها فاسدة و غير صالحة للاستهلاك البشري .

و ليتم إتلافها وردمها بمادة الجير، وقد تم تحويل صاحب السلعة إلى الجهات المختصة من أجل إستكمال الإجراءات القانونية.