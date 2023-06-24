حجز قرابة كيلو ونصف كوكايين بوهران

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بوهران، بالتنسيق مع أفراد الجيش، من حجز 35 كغ من الكيف المعالج، و1,46 كغ من الكوكايين.

بالإضافة إلى حجز 7140 كبسولة مهلوسة من نوع اكستازي، و1,197 كغ من مسحوق الاكستازي، حسب بيان للمديرية العامة للجمارك.

كما تم حجز سيارتين سياحيتين وسيارة نفعية تم استعمالها في نقل البضائع المحظورة.

فيما تم توقيف شخصين وإحالتهما على الجهات القضائية المختصة.

كما تمكن أعوان الفرقة المتنقلة التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بمستغانم، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالشلف، من حجز 298 قرصا مهلوسا.

وتم ضبط المهلوسات بعد التفتيش الدقيق لسيارة سياحية على متنها شخصان، تم توقيفهما وإحالتهما على الجهات القضائية المختصة.

وتكرس العمليات جهود أعوان الفرق الجمركية المعتبرة في إطار ممارسة المهام الحمائية المنوطة بالجهاز.

كما تعكس التنسيق العملياتي المحكم بين أجهزة الدولة في إطار مكافحة شتى أشكال التهريب.