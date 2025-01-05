حجز قرابة مليوني طن من السلع في 2024

قامت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، بحجز قرابة مليوني طن من السلع خلال سنة 2024.

وحسب حصيلة للوزارة، فإن عدد العمليات المنجزة في إطار نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال 2024. بلغ 2.458.517 تدخل، مكن من معاينة 210.188 مخالفة وتحرير 201.191 محضر رسمي للمتابعة القضائية. وحجز 1,94 مليون طن من السلع تفوق قيمتها 3,5 مليار دج.

كما تم تبعا للمخالفات المسجلة، اقتراح الغلق الاداري لـ 12.879 محلا تجاريا، حسب نفس الحصيلة. التي أظهرت أيضا تسجيل رقم أعمال مخفي قدر ب 52,90 مليار دج.

وبخصوص العمليات على مستوى الحدود، بلغ عدد الحمولات التي قام أعوان الرقابة بتفتيشها 61.399 حمولة. تم على إثرها رفض دخول 972 حمولة تقدر كميتها ب27,42 مليون طن بقيمة 40,83 مليار دج.

وفيما يتعلق بمراقبة النوعية، أظهرت الحصيلة ذاتها قيام المصالح المختصة بـ 14.621 اقتطاع لعينات قصد إجراء التحاليل.

أما في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة، تم خلال سنة 2024 إجراء 159.421 تدخلا، أسفر على تسجيل 38 جنحة. وتحرير 38 محضر رسمي للمتابعة القضائية، مع حجز سلع بكمية تقدر ب169 طن, بقيمة 36,33 مليون دج.

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