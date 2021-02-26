حجز قرابة مليوني كمّامة طبية مهربة في برج بوعريريج!

تقدّر قيمتها بقرابة ٣ ملايير

تمكنت، بحر الأسبوع الماضي، مصالح المديرية الجهوية للجمارك في سطيف، من حجز مليون و820 ألف كمامة طبية مستوردة، ومصادرتها بسبب التصريحات الكاذبة من طرف صاحب البضاعة.

العملية تدخل في إطار المهام المنوطة بإدارة الجمارك، لا سيما مهمة الرقابة الجمركية على عمليات التجارة الخارجية عند التصدير والاستيراد التي تمارسها بعد تسجيل التصريحات الجمركية والقيام بعملية الفحص والمراقبة، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتم تأطيرها من طرف المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية التابعة لمفتشية أقسام الجمارك في برج بوعريريج الواقعة ضمن الاختصاص الإقليمي للمديرية الجهوية للجمارك في سطيف، حيث تم رفع مخالفة جمركية تمثلت في التصريح الخاطئ من حيث النوع وباستعمال سجل تجاري غير قابل للتطبيق، لتصريحين منفصلين لبضاعة تم التصريح بها على أساس أنها كمامات عادية، في حين، كانت البضاعة المصرح بها عبارة عن كمامات موجهة للاستعمال الطبي، مثبتة بموجب خبرة قضائية، وقد بلغت كميتها 1.820.000 وحدة “كمامة”، بقيمة إجمالية قدرت بمليارين و989 مليون سنتيم، حيث تمت مصادرة البضاعة محل الجنحة وفرض غرامة مالية تساوي قيمة البضاعة المصادرة وفقا لأحكام المواد 21 / 2 و325 من قانون الجمارك.

أما المخالفة الثانية، فتتعلق بعملية الصرف، وتمثلت في التصريح الكاذب المثبت بموجب خبرة قضائية لتصريحين منفصلين، لقيمة بضاعة تمثلت في بيتين بلاستيكيين، تم استيرادهما للاستعمال الفلاحي، حيث حررت مصالح الجمارك محضر معاينة، مع مصادرة البضاعة محل الجنحة وفرض غرامة مالية قدرت على صاحبهما قدرت بـ 260 مليون سنتيم.