حجز قرابة مليوني كيس شمة مقلدة وغلق 42 ورشة خلال 2017

تمكنت وحدات الدرك الوطني المنتشرة عبر إقليم الإختصاص من حجز 1.918.576 مليون كيس شمة مقلدة، وذلك خلال عام 2017.

وقامت وحدات الدرك في إطار مكافحة الاتجار غير الشرعي لمادة الشمة المقلدة، من معالجة 373 قضية أدت إلى حجز 667.550 طن من أوراق الشمة.

كما تمكنت من توقيف 408 شخص، بالإضافة إلى وضع حد لنشاط 42 ورشة غير شرعية لصناعة الشمة المقلدة.

وجاءت ولاية سطيف في مقدّمة الولايات، بحجز 211,171 طن من أوراق الشمة و277,608 ألف كيس شمة مقلدة.

كما تم توقيف 105 شخص وتفكيك 31 ورشة غير شرعية لصناعة الشمة المقلدة.

تلتها ولايتي الوادي و بسكرة، بتوقيف 44 و41 شخص على التوالي، وتفكيك 10 ورشات غير شرعية لصناعة الشمة المقلدة بالوادي.