حجز قرابة مليون قرص “بريغابالين” في المسيلة

تمكنت فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لأمن ولاية المسيلة، بحر هذا الأسبوع، من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في الإتجار بالمؤثرات العقلية. مع ضبط 924.000 كبسولة من نوع بريغابالين وتوقيف ثلاثة أشخاص من عناصرها.

العملية نفذت بعد رصد النشاط الإجرامي لهذه الشبكة، التي كانت تخطط لنقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية إنطلاقا من إحدى الولايات الجنوبية للوطن نحو الولايات الوسطى. حيث أفضت التحريات الميدانية لعناصر الفرقة، إلى تحديد مسار ومواصفات الشاحنة وتوقيفها. التي بعد إخضاعها للتفتيش الأمني الدقيق، تم العثور على شحنة المؤثرات العقلية بداخل صهريج ذات الشاحنة المخصص لنقل الوقود.

و مواصلة للتحريات التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، تم تحديد هوية باقي أعضاء الشبكة و توقيفهم مع ضبط مركبتين كانتا تستعملان في النشاط الإجرامي. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية قدر بـ 756.000 دينار من العملة الوطنية من العائدات غير المشروعة.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.

