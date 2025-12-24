حجز قرابة مليون قرص مهلوس بإليزي

تمكن أعوان الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب والمخدرات التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بإليزي بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 985 931 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 مغ.

وجاء في بيان لمصالح الجمارك “في إطار الجهود المشتركة لمكافحة التهريب، وبفضل يقظة أعوان الجمارك وفي عملية نوعية، تمكن أعوان الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب والمخدرات التابعة للمديرية الجهوية للجمارك باليزي بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 985 931 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 مع”.

كما أشار البيان أن الكمية المحجوزة كانت مخبأة وسط الكثبان الرملية مهيأة للتهريب.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور