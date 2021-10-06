حجز قرابة 1 كغ ونصف من الكوكايين وأزيد من 40 كغ كيف بعنابة والعاصمة

نجحت عناصر الشرطة القضائية بكل من الجزائر وعنابة من حجز كمية معتبرة من والمثملة من الكوكايين وكذا الكيف المعالج في قضيتيتن نوعيتين.

وحسب ذات المصالح تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة للاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بالعامة. وكذا المصلحة الجهوية لمكافحة للاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بعنابة من تفكيك جماعتين مختصتين في المتاجرة بالمخدرات

اين أسفرت العمليتين من حجز 01 كغ و418 غ من مادة الكوكايين وأيضا وأزيد من 40 كغ من الكيف المعالج بالإضافة إلى 10436 قرص مهلوس. العملية مكنت من توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم وتتثيمهم للعدالة.