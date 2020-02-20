حجز قرابة 1 كلغ من المخدرات في فرندة بتيارت

تمكنت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة فرندة من توقيف ثلاث أشخاص لتورطهم في قضية حيازة الأقراص المهلوسة والمخدرات قصد البيع.

عملية توقيف المتهمين تمت إثر معلومات وردت لذات المصالح مفادها قيام ثلاث أشخاص بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة بأحد أحياء مدينة فرندة.

وأسفرت العملية عن توقيفهم جميعا ،واستكمالا للتحقيق تم تفتيش مساكنهم وتم العثور داخل مسكن أحدهم على كمية من الأقراص المهلوسة.

تمثلت في 16 قرص مهلوس بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 6363000 دج يعتبر من عائدات المتاجرة بالمهلوسات.

وعثر لدى المشتبه فيه الثاني على كمية من المخدرات قدر وزنها بـ 905 غرام.

وخلال العملية تم حجز وخمسة آلات حادة من نوع كيتار و مبلغ مالي قدره 211120 دج يعتبر من عائدات البيع.

أما مسكن المشتبه فيه الثالث تم ضبط بداخله على قرص مهلوس بالإضافة إلى سيفين من الحجم الكبير من نوع ساموراي.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية قدّم المشتبه فيهم الثلاث أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة.