حجز قرابة 1.5 قنطار من الكيف وتوقيف 7 أشخاص بينهم امرأة في تلمسان

إحداها تمت بالتمويه في موكب عائلي يضم طفلين

وجهت، في ظرف 24 ساعة الأخيرة، المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في تلمسان، ضربات موجعة لعصابات تهريب المخدرات الناشطة بالحدود الغربية، حيث مكنت المجهودات المبذولة في الميدان من حجز كمية معتبرة من المخدرات المغربية يقارب وزنها قنطار ونصف القنطار.

وجاء ذلك في ثلاث عمليات متتالية أسفرت عن توقيف 7 أشخاص بينهم امرأة، وعن تفاصيل العمليات الثلاث، علمت «النهار» من مصادرها، أن العملية الأولى أعدتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسبدو، والتي أثمرت بضبط كمية مقدرة بـ26 كلغ كيف كانت موزعة على 3 طرود ومهيأة للتهريب خارج المدينة المذكورة.

وانتهت خطة رجال الدرك بالقبض على 4 بارونات مع استرجاع هواتف نقالة لفائدة التحقيق المتواصل.

أما العملية الثانية فأعدتها فرقة الأبحاث لدرك مغنية الحدودية، والتي مكنتها من حجز 65 كلغ من مادة الكيف المغربي كانت موزعة على عدد كبير من القوالب المربعة، وهذا بغية ترويجها بالتجزئة على نطاق واسع في التراب الوطني، إذ لا تزال التحريات تلاحق مهربيها من البلد المجاور.

وبخصوص العملية الثالثة، فقد أعدتها فرقة الدرك الوطني بتيرني، والتي نجحت خلالها في استرجاع سيارة من نوع «كليو» كانت تفتح الطريق لسيارة من نوع «إيبيزا» معبأة بقرابة نصف قنطار من مادة الكيف المعالج.

وأظهرت التحقيقات الموسعة في العملية أن عملية التهريب تم تحليلها بموكب عائلي متجه إلى ولاية تبسة شرق البلاد، ويتكون هذا الموكب من رجل وزوجته، إلى جانب طفليهما.

حيث تم توقيف الرجل وزوجته وشخص ثالث، ويتعلق الأمر بممونهم بالبضاعة والمنحدر من منطقة العابد جنوبي ولاية تلمسان.

هذا إلى حين تقديم جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة أمام وكيل الجمهورية لمحكمة تلمسان، ومحاكمتهم بجناية تهريب المخدرات والمتاجرة فيها باستعمال التمويه بموكب عائلي.