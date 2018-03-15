حجز قرابة 10 آلاف قارورة خمر مموهة بأكياس التوابل بالوادي

تمكن أمن دائرة جامعة بولاية الوادي من توقيف شاب وحجز ما يقارب عشرة ألاف من المشروبات الكحولية.

تفاصيل العملية تعود بعد ما قام عناصر الشرطة أثناء قيامهم بمراقبة المركبات على مستوى الحاجز الأمني بمفترق الطرق المؤدّي إلى بلدية المرارة.

أين لفت إنتباه عناصر الشرطة شاب في الثلاثينيات من العمر يقود شاحنة من الحجم المتوسط.

وبعد توقيفها تم إكتشاف بأنها مملوءة بكمية جد معتبرة من الخمر، قدر عددها بــ9240 وحدة من مختلف الأنواع و الأحجام.

كانت مموهة بإحكام بأكياس من الحجم الكبير مملوءة بالتوابل.

ليتم تحويل الشاحنة و السائق إلى مقر أمن الدائرة، وحجز السلعة مع فتح تحقيق في القضية.