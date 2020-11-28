حجز قرابة 11 ألف كمامة طبية في أم البواقي

بعد عملية نفذها عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة

المحجوزات كانت موجهة للمضاربة في السوق السوداء

حجز عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي، خلال اليومين الفارطين، كمية معتبرة من الكمامات الطبية الموجهة للمضاربة على اعتبار عدم حيازة أصحابها على سندات تبرر امتلاكهم لهذه المواد الطبية التي ضبطت على ثلاثة مراحل.

حيث تم حجز 2452 كمامة طبية على متن مركبة يقودها شخص يبلغ من العمر 30 سنة في بداية الأمر، كما تم في المرة الثانية مصادرة 3400 كمامة طبية كانت لشخص آخر يبلغ من العمر 30 سنة تم ضبطها على متن المركبة التي تم توقيفها في العملية الأولى كما حجزت عناصر الشرطة 5000 كمامة طبية كانت على متن مركبة يقودها شخص يبلغ 33 سنة من العمر في المرة الأخيرة، ليصل مجموعة الكمامات الطبية المحجوزة في المراحل الثلاثة إلى 10852كمامة طبية ضبطت لدى هؤلاء الأشخاص خلال الدوريات الميدانية و الحواجز الأمنية. الموقوفون حررت لهم ملفات جزائية أحيلوا بموجبها أمام الجهات القضائية ذات الاختصاص الإقليمي و النوعي للبت في أمرهم بعد أن كيف لهم الفعل الإجرامي على أساس الشروع في المضاربة غير المشروعة، ممارسة نشاط تجاري دون قيد في السجل التجاري مع عدم الفوترة.