حجز قرابة 12 ألف لتر من مواد التنظيف والتعقيم بمعسكر

تمكنت مصالح الشرطة بأمن ولاية معسكر خلال خرجة ميدانية بالتنسيق مع أعوان الرقابة لمديرية التجارة نهاية الأسبوع من تفكيك ورشة لصناعة مواد التنظيف والتعقيم بدون رخصة.

العملية مكنت من حجز كمية معتبرة قاربت 12 ألف لتر من هذه المواد، إثر دوريات لعناصر المصلحة الولائية للأمن العمومي عبر شوارع حي بابا علي بوسط مدينة معسكر.

أين لفت انتباههم أحد المحلات التجارية الخاصة ببيع العقاقير يقوم بعرض أكياس بلاستيكية شفافة بها قارورات بلاستيكية مختلفة الأحجام تبين أن صاحبها يقوم ببيع المعقم الخاص بتطهير اليدين دون رخصة.

ليتم التنسيق فورا مع أعوان الرقابة لمديرية التجارة، حيث تبين بعد اتخاذ الإجراءات القانونية أن صاحب المحل قد حوله إلى ورشة لصناعة مواد التنظيف والتعقيم.

مع ضبط خزانات كبيرة الحجم بها مواد التنظيف قدرت كميتها الإجمالية بــ 8850 لتر، على غرار مادة الجافيل ومنظف الأرضيات مجهولة المصدر.

كما تم حجز برميلين كبيري الحجم بهما مادة الصابون السائل، إضافة إلى كمية أخرى من مادة الخل شفاف اللون الذي يتم مزجه مع الصابون السائل وتعبئته بقارورات بلاستيكية وبيعه على أساس أنه معقم ومطهر لليدين.

كما تم حجز كمية أخرى قدرت بــ 2960 لتر كانت معبأة بقارورات بلاستيكية مختلفة الأحجام، مستغلا في ذلك الظرف الحساس المتمثل في انتشار وباء كورونا.

ليتم تحويل مسير المحل، إلى مقر أمن الولاية أين فتح تحقيق في القضية لكشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.