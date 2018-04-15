حجز قرابة 14 ألف وحدة من الخمر بالوادي

تمكّن عناصر أمن دائرة جامعة بولاية الوادي من توقيف شخص في الثلاثينيات من العمر يقود شاحنة محملة من المشروبات الكحولية.

وتعود تفاصيل العملية بعد إستغلال عناصر شرطة جامعة لمعلومات تفيد بوجود شخص يعتزم إدخال كمية من المشروبات الكحولية إلى المدينة.

لتباشر بعدها عناصر الشرطة عمليات البحث والتحري التي توجت بتحديد المسار المحتمل لدخول الشاحنة.

مع تحديد هوية المشتبه فيه، ليتم إعـداد خطة محكمة تمكن من خلالها عناصر الشرطة من توقيف الشاحنة محل شبهة.

وأثناء مراقبة وثائقها وتفتيشها تبين أنها محملة بكمية جد معتبرة من المشروبات الكحولية قدر عددها بــ: 13824 قارورة .

من مختلف الأنواع و الأحجام كانت مموهة بعلب كرتونية خاصة بالمواد الغذائية، ليتم مباشرة تحويل السائق والشاحنة إلى مقر أمن الدائرة.