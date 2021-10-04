حجز قرابة 140 ألف “محيرقة” في قسنطينة!

عملية الشرطة انتهت بتوقيف 9 أشخاص

حجزت مصالح الأمن في قسنطينة، كميات معتبرة من المفرقعات كانت موجهة للتسويق تزامنا مع حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وحسب مصادر “النهار”، فقد قدّرت الكمية المحجوزة بـ ١٣٣٩٧٠ وحدة من مختلف الأنواع والأحجام، مع توقيف 9 أشخاص كانت الكمية المذكورة بحوزتهم.

وفي التفاصيل، علمت “النهار” بأن هذه العملية تمت خلال نشاط كتيبة التدخل السريع رقم 1 بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بعمليات مراقبة للمركبات على مستوى حاجز المراقبة بحي “بوالصوف”، مما أثمر بحجز الكمية المذكورة وتحويل الموقوفين للأمن الحضري السابع برفقة المحجوزات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جدير بالذكر أن مصالح الأمن كثفت نشاطها لمواجهة هذا النوع من التجارة لحماية الاقتصاد الوطني والحد من ظاهرة تسويق المفرقعات والألعاب النارية، حيث تم تسطير برنامج استباقي لمحاربة الظواهر السلبية لعمليات نقل وبيع المفرقعات والألعاب النارية، لما تشكله من خطر على صحة الأطفال، وما تسببه من حروق وجروح.