حجز قرابة 150 ألف أورو في مطار هواري بومدين الدولي

المتهم كان متجها نحو تركيا في رحلة على متن الخطوط الجوية التركية

حجزت مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي، ما يقارب 150 ألف أورو في حقيبة مسافر نحو تركيا يحمل الجنسية الجزائرية، كان يسعى إلى تحويلها نحو الخارج في رحلة له على متن الخطوط الجوية التركية، حيث قامت الشرطة بإلقاء القبض عليه وتم تبليغ وكيل الجمهورية بالقضية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن العملية وقعت، أمس، على مستوى مطار هواري الدولي، حيث كان يسعى المسافر المعني إلى تهريب 146900 أورو نحو الخارج، إذ كان مقررا أن يسافر إلى تركيا.

ترجع ملابسات القضية إلى محاولة نقل وتهريب هذه الكمية من العملة الصعبة نحو تركيا، حيث قام المتهم بإخفاء المبلغ بعناية في إحدى حقائبه.

وتعد هذه العملية النوعية الثانية خلال 48 ساعة، بعد إحباط تهريب قرابة مليون ونصف مليون أورو، أمس الإثنين.

حيث قام عناصر الفرقة الثانية لشرطة الحدود الجوية بمطار هواري بومدين الدولي بمحاولة تهريب مليون و45 ألف أورو، ضبطت بحوزة شاب يبلغ من العمر 30 سنة، مهربة نحو اسطنبول بتركيا، على الخطوط الجوية التركية.

وقد حجزت المصالح الرقابية التابعة للجمارك والشرطة بمطار الدولي هواري بومدين وعبر الحدود، منذ أول أوت الماضي، مبلغا ماليا من العملة الصعبة يقدر بـ212400 أورو، كان يسعى المعني لتهريبها نحو الخارج.

إذ كان مقررا أن يسافر إلى تركيا، كما أحبطت مصالح الجمارك الجزائرية بالمركز الحدودي ببئر العاتر جنوب تبسة، محاولة تهريب 2 مليون أورو، كانت قد ضبطت على متن سيارة سياحية كان على متنها شاب لا يتجاوز 20 سنة من عمره.

وكان بصدد تهريبها نحو تونس مستغلا انخفاض وتيرة التنقلات، غير أن فطنة أعوان الجمارك في تفتيش أجزاء المركبة مكن من حجز المبلغ.

هذه العمليات التي جاءت، خلال 48 ساعة فقط، تضاف إلى ما تم حجزه في السداسي الأول من سنة 2018، حيث بلغت المحجوزات المهربة ما يزيد عن 11 مليون أورو في عملية شهدتها وهران والعاصمة وكذا الحدود الشرقية للوطن.