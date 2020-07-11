حجز قرابة 1500 قارورة خمر في مدخل قصر الشلالة بتيارت

تمكتت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة قصر الشلالة بتيارت اليوم السبت من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية المختلفة.

وعلم من مصادر مطلعة ان عملية حجز الكمية تمت اثر معلومات وردت الى ذات المصالح عن قدوم مركبة نفعية محملة بكمبة كبيرة من المشروبات الكحولية في طريقها الى قصر الشلالة.

أين تم نصب كمين عند مدخل المدينة طريق حاسي فدول و بعد تفتيشها عثر بداخلها على 1498 وحدة من الخمور المختلفة وتبين أن المركبة قادمة من ولاية بجاية.

ومن المنتظر ان تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر الشلالة للنظر في قضيته.