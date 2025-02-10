حجز قرابة 17 ألف قرص إكستازي بميناء الجزائر

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك “الجزائر ميناء”، من حجز 16.900 قرص مهلوس من نوع إكستازي، خلال عمليتين منفصلتين، شهر جانفي الماضي.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، تمت هاتين العمليتين. على إثر مراقبة المسافرين القادمين من ميناء مرسيليا بفرنسا نحو ميناء الجزائر العاصمة.

وتم خلال العمليتين، حجز 9.900 قرص مهلوس من نوع إكستازي. داخل أكياس للقهوة مغلقة بإحكام داخل سيارة سياحية لمسافر.

و7 آلاف قرص مهلوس من نوع إكستازي كانت مخبأة بإحكام داخل جهازين لطهي القهوة وعصير الفواكه جديدين، داخل سيارة سياحية لمسافر.

وتعكس هاتين العمليتين يقظة واحترافية أعوان الجمارك الجزائرية. وتجندهم الدائم في التصدي لكافة أشكال التجارة غير المشروعة العابرة للحدود.