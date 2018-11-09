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حجز قرابة 17 ألف من المفرقعات من نوع “شيطانة” “فيزا” و”زيدان” بتيارت

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حجز قرابة 17 ألف من المفرقعات من نوع “شيطانة” “فيزا” و”زيدان” بتيارت
بقلم ديار بن داود

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائر ة السوقر بتيارت من  حجز سلعة متمثلة في مفرقعات نارية من مختلف  الأنواع .

المفرقعات كان صاحبها  بصدد بيعها بطريقة غير شرعية.

حيثيات القضية تعود إثر حاجز مراقبة وتفتيش لذات الهيئة أين تم توقيف مركبة سياحية ، حيث إخضاعها لعملية المراقبة والتفتيش .

وأسفرت عملية التفتيش عن العثور بداخل  الصندوق الخلفي للسيارة  على كمية من المفرقعات قدر عددها ي بـ 16852وحدة من مختلف الأنواع.
والتي تمثلت في 130 علبة مفرقعات من نوع زيدان بكل علبة 60 وحدة بمجموع 13800 وحدة و 14 علبة مفرقعات من نوع فيزا بكل علبة 40 وحدة بمجموع 560 وحدة و 19 علبة مفرقعات من نوع شيطانة بكل علبة 36 وحدة بمجموع 684 وحدة و

بالإضافة إلى 7 علب مفرقعات من نوع صاروخ بكل علبة 144 وحدة بمجموع 1008 وحدة 4 علب حمراء اللون بها فتيل أحمر بها 200 وحدة بمجموع 800 وحدة .


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