حجز قرابة 180 قنطار من الأسمدة الفلاحية بباتنة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي الطاقة في باتنة، من حجز كمية معتبرة من مادة الأسمدة الفلاحية من عدة أنواع.

وحسب بيان لذات الخلية، تعود قائع القضية ليوم 17 نوفمبر الجاري، بناء على معلومات واردة للفرقة.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تشكيل دورية والتنقل مباشرة إلى محل المعني.

ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 55 سنة، بعد عملية التفتيش تم العثور في المرآب على كمية من الأسمدة الفلاحية مختلفة الأنواع قدرت بـ 179 قنطار.

ومواصلة للتحقيق تبين أن المعني لا يحوز على سجل تجاري أو فاتورة شراء. وأنه قام بكراء محله لتخزين الأسمدة الفلاحية لشخصين آخرين يبلغان من العمر 35 سنة.

وقام الأخيرين، بشراء الأسمدة من طرف تعاونية الحبوب والخضر الجافة بباتنة، وقاموا بتخزين الأسمدة في المرآب.

ليتم حجز الأسمدة وتسليمها لمديرية أملاك الدولة بباتنة. وتم نقل المعنيين إلى مقر الفرقة لمواصلة إجراءات التحقيق، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.