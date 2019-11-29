حجز قرابة 21 قنطارا من الدجاج الفاسد بخنشلة

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بششار بولاية خنشلة من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء.

ووصلت كمية اللحوم المحجوزة إلى قرابة 21 قنطار من الدجاج الغير صالح للإستهلاك البشري.

وأفادت خلية الإتصال بأمن الولاية، أن فرقة الشرطة القضائية بششار وضعت حاجز امني على مستوى الطريق الوطني رقم 83.

وأسفر عن توقيف شاحنتي تبريد على متنها شخصان ينحدران من ولاية خنشلة.

وتم العثور بداخلها على كمية من اللحوم البيضاء تقدر اجمالا بـ 2090 كلغ من الدجاج الغير صالح للإستهلاك البشري و 65 كلغ من احشاء الدجاج غير صالحة.

وأضاف ذات المصدر ان المشتبه فيهما قد تم توقيفهما و لايحوزان على الوثائق الخاصة بالمراقبة البيطرية للذبح.