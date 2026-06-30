حجز قرابة 29 ألف أورو غير مصرحة في مطار سطيف

سجلت مصالح الجمارك بمطار 8 ماي 1945 بولاية سطيف عدة مخالفات تتعلق بعدم التصريح بالعملة الأجنبية عند الدخول إلى التراب الوطني. حيث تجاوز المبلغ 28865 أورو. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.

وذكرت المديرية العامة للجمارك كافة المسافرين بأن التصريح بالعملات والمبالغ المالية عند الدخول إلى الجزائر أو مغادرتها يعد التزامًا قانونيًا. يساهم في تسهيل الإجراءات وتفادي التعرض للمخالفات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور