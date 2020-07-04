حجز قرابة 3 قناطير زطلة بوادي عيسى في بشار

حجز عناصر الدرك الوطني، كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر بـ287 كيلوغرام، بوادي عيسى في بشار.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، 5 تجار مخدرات وحجزت 47.6 كيلوغرام من الكيف المعالج، في عمليات منفصلة بكل من جيجل وخنشلة وتلمسان وغرداية.

كما حجزت المفارز، 3444 قرص مهلوس، و3 مركبات.

فيما أوقف عناصر الدرك الوطني، 5136 وحدة من مختلف المشروبات و1584000 وحدة من الألعاب النارية، بكل من الوادي وورقلة.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش، 8 أشخاص وحجزت 6 مركبات رباعية الدفع و1260 لتر من الوقود الموجه للتهريب، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار.

بالإضافة إلى 12 مولدا كهربائيا و7 مطارق ضاغطة، تستعمل في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب.

في حين تم إحباط محاولات تهريب 3498 لتر من الوقود، بكل من الطارف وتبسة وسوق أهراس.

هذا وتم توقيف 14 مهاجر غير شرعي، من جنسيات مختلفة بتلمسان، يضيف البيان.