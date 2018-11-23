حجز قرابة 3 قناطير من اللحوم الفاسدة بمذبح غير شرعي في وهران

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسانيا ولاية وهران، من العثور على مذبح غير شرعي.

وأسفرت العملية عن حجز 280 كلغ من اللحوم الفاسدة.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، اليوم الجمعة، أنه بناءً على معلومات وردت لهم، مفادها وجود مذبح غير شرعي بمزرعة على مستوى بلدية السانيا.

تم تشكيل دورية متكونة من أفراد الفرقة، بالتنسيق مع فرقة حماية البيئة التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني .

ومكنت التحريات من تحديد مكان المزرعة المسماة “تجة” بإقليم بلدية السانيا .

حيث تم إكتشاف مذبح غير شرعي مع حجز 15 ماشية بوزن 280 كغ التي تبين بعد المعاينة البيطرية أنها غير صالحة للاستهلاك البشري.

وقد فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، تحقيقا حول ملابسات القضية، وفق المصدر ذاته.