حجز قرابة 3 قناطير من “قلب اللوز” بسبب عدم احترام شروط النظافة

موازاة مع تحرير مخالفة لمخبزة غزت الصراصير مخازنها

قامت فرق الرقابة التابعة لمصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية سوق أهراس. رفقة مصالح الأمن نهاية الأسبوع الماضي. بحجز 34 صينية من مادة قلب اللوز من الحجم الكبير بوزن يعادل 290 كيلوغرام. كانت محملة على متن شاحنة صغيرة الحجم صينية الصنع قادمة من مدينة عنابة. وتسجيل مخالفة على مستوى مخبزة تتعلق بعدم احترام شروط النظافة بدائرة سدراتة.

وأوضحت مصالح مديرية التجارة بأن إحدى فرق الرقابة تدخلت رفقة مصالح الأمن على مستوى الحاجز الأمني الثابت عند مدخل مدينة سوق أهراس من جهة الشمال. والذي استهدف مراقبة الضوابط المطبقة عند نقل المواد الغذائية. لاسيما الحساسة منها من حيث إلزامية احترام شروط الحفظ.

مشيرة إلى أنه تم حجز كمية معتبرة من مادة قلب اللوز والتي قدرت بـ34 صينية من الحجم الكبير بوزن يعادل 290 كيلوغرام. كانت محملة على متن شاحنة صغيرة الحجم صينية الصنع قادمة من مدينة عنابة. لارتكاب صاحبها مخالفة عدم احترام شروط الحفظ عند النقل. من حيث أن صينيات قلب اللوز كانت مكشوفة وموضوعة مباشرة فوق أرضية الشاحنة المتسخة. مع وجود الصدأ على مختلف جوانبها.

وكذا الغبار وأغراض شخصية أخرى، مما يوحي بأنها غير مخصصة وغير مهيأة بشكل يضمن نقل وحفظ المواد الغذائية فقط.

وفي سياق هذه الخرجات النوعية التي تقوم بها فرق الرقابة فقد نظمت أعوان الرقابة للمفتشية الإقليمية للتجارة بدائرة سدراتة. رفقة مصالح الأمن وبمشاركة ممثلي عن جمعية الواعي لحماية المستهلك والمحيط. والتي خصت تحسيس ومراقبة مختلف التجار من حيث تطبيق البروتوكول الصحي لمجابهة فيروس كورونا.

أين تم تسجيل مخالفة على مستوى مخبزة تتعلق بعدم احترام شروط النظافة من حيث تواجد للصراصير على الجدران، وأواني متسخة بالإضافة إلى أوساخ بكل مكان. ونظرا لما تشكله هذه المواد لاسيما الغذائية منها من خطر على صحة وسلامة المستهلك، فقد تم سحبها فورا وإتلافها في مفرغة البلدية. وقد تم اتخاذ بشأن التاجرين المخالفين كافة الإجراءات القانونية الردعية طبقا للقوانين السارية المفعول في هذا المجال، مع إعداد ملف للمتابعة القضائية ضد المخالفين.