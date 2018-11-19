حجز قرابة 3000 قارورة خمر وتوقيف شخص بڨالمة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بڨالمة من حجز قارورة من المشروبات الكحولية وتوقيف شخص ببلدية الفجوج بذات الولاية.

وحسب مصادر لـ النهار فإن العملية جاءت اثر معلومات دقيقة وصلت لعناصر الدرك مفادها وجود شخص بصدد نقل كمية معتبرة من الخمور.

أين إستدعى الأمر تدخل سريع لعناصر الدرك الوطني ونصب سد على مستوى الطريق الرابط بين عنابة و بلدية الفحوح.

حيث تم توقيف الشخص الدي كان على متن سيارة نفعية و تفتيشها اين تم العثور على 2192 قارورة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع و الاحجام.

وقد تم تحويل المحجوزات على مقر الدرك، أين تم تحرير محضر سماع حق صاحب البضاعة من الخمور وتكوين ملف قضائي له.