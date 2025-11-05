حجز قرابة 360 ألف “صاروخ” في بشار

تمكنت كل من الفرقة الجهوية لمكافحة التهريب والمخدرات، والفرقة المتعددة المهام للجمارك ببني عباس، التابعتين لمفتشية أقسام الجمارك ببشار، من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة، بلغت 359.530 كبسولة من نوع “بريغابالين” “صاروخ” بتركيز 300 ملغ.

وحاول المهربون استغلال الطبيعة الوعرة والمناطق الصحراوية المعقدة ذات الكثبان الرملية البعيدة لتمرير هذه شحنة “الصاروخ” غير المشروعة. غير أن يقظة وتنسيق الفرق الجمركية والأمنية حال دون ذلك.

وتندرج هذه العملية النوعية في إطار الجهود المشتركة والمتواصلة بين مختلف المصالح الأمنية لمكافحة جرائم التهريب والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور