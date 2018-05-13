حجز قرابة 4 آلاف قرص مهلوس في 6 ولايات

تمكن عناصر الأمن خلال عمليات متفرقة، من حجز أزيد من 3800 قرص مهلوس من مختلف الانواع والاحجام وكمية من الكيف.

في كل من ولايات الجزائر ،الطارف،قسنطينة، جيجل،عنابة.

ففي ولاية الجزائر، نفذت قوات الأمن التابعة لأمن ولاية الجزائر عمليات مداهمة مست مختلف الأماكن المشبوهة

أين أسفرت العملية التي قامت بها عن حجز 2604 قرص من المؤثرات العقلية و كمية معتبرة من الكيف المعالج

بالإضافة إلى 21 سلاح أبيض من مختلف الأنواع والأحجام تستعمل في السطو والاعتداءات على المواطنين.

وفي ولاية الطارف أسفرت العملية التي قام بها عناصر الامن عن حجز 114 قرص مهلوس ،و توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم

أما في ولاية عنابة، تمكن عناصر الامن بعد تفتش مركبة من العثور بداخلها على 284 قرص مهلوس.

في ذات السياق، تمكنت قوات الشرطة بكل من جيجل وقسنطينة من حجز وضبط 702 قرص مهلوس من مختلف الأنواع والأحجام، مع توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم.

في حين تمكنت عناصر شرطة غليزان من توقيف شخص مسبوق قضائيا، مع حجز 100 قرص مهلوس.