حجز قرابة 4 كلغ “كوكايين”وتوقيف 7 أشخاص في وهران
بقلم أسماء
تمكنت الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بوهران خارجي، بالتنسيق مع مفرزة من الجيش الوطني الشعبي، من تنفيذ عملية نوعية. أسفرت عن حجز كمية معتبرة من المخدرات الصلبة “الكوكايين”.
و حسب بيان المديرية العامة للجمارك، فإن كمية الكوكايين المحجوزة بلغت 3.17 كلغ.
كما أسفرت هذه العملية عن حجز أربع مركبات سياحية و توقيف 7 أشخاص. تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن. وهذا قصد استكمال إجراءات التحقيق و اتخاذ التدابير القانونية المعمول بها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
رابط دائم : https://nhar.tv/kjP77