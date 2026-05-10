حجز قرابة 4 ملايين قرص مهلوس وتوقيف 13 شخصًا في حالة تلبس

أصدرت نيابة الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد، اليوم الأحد، بيانًا كشفت فيه عن حجز كمية ضخمة من المؤثرات العقلية قدّرت بنحو 4 ملايين قرص مهلوس.

وأوضح البيان أنه عملاً بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 34 مكرر 1 من القانون رقم 25-03 المعدل والمتمم للقانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، عالجت الجهة القضائية ذاتها قضية جماعة إجرامية منظمة عبر الوطنية، تتكون من 20 شخصًا.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم ضبط 13 شخصًا من عناصر الشبكة في حالة تلبس، مع حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع “بريغابالين 300 ملغ”، قدّرت بـ3.975.450 قرصًا مهلوسًا.

كما أسفرت التحقيقات الابتدائية، التي باشرتها المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات التابعة للأمن الوطني، عن توقيف 13 مشتبهًا فيه، فيما لا يزال 7 أشخاص آخرون في حالة فرار بعد تحديد هوياتهم كاملة.

وبتاريخ 10 ماي 2026، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، لمتابعتهم عن طريق التحقيق القضائي من أجل جنايات تتعلق بالحيازة غير المشروعة للمؤثرات العقلية قصد البيع والنقل والتخزين والشحن والاستيراد في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الوطنية، وجناية التهريب الخطير الماس بالأمن والصحة العمومية.

كما وجّهت للمتهمين جنح تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية، والتزوير واستعمال المزور، ووضع مركبة للسير غير مطابقة للمواصفات التقنية.

وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت. مع مواصلة التحقيق للكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.