حجز قرابة 42 كغ من الكيف المعالج بتيبازة

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالتنسيق مع فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود، وهذا في إطار محاربة التهريب الدولي للمخدرات.

وأضاف بيان لمصالح امن الولاية، فإن الشبكة تتكون من 12 شخص مشتبه فيه، كما تم حجز 41 كيلو غرام من الكيف المعالج، و 3 مركبات.

بالإضافة إلى 3 دراجات نارية، وأسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، و 214 مليون سنتيم من عائدات الترويج.

هذا و بعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.

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