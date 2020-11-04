حجز قرابة 5 قناطير من “الكيف” على متن زورق في سواحل الغزوات بتلمسان

العملية مكّنت من توقيف مهرّبين ينشطان بين المغرب الجزائر وإسبانيا

تمكنت، في الساعات الأخيرة، المجموعة الإقليمية لحرس السواحل في الغزوات، أقصى غرب ولاية تلمسان، من إجهاض مخطط لتهريب كمية ضخمة من المخدرات القادمة من المغرب نحو إسبانيا عن طريق البحر.

وتعدّ هذه أول وأكبر عملية تنجزها الهيئة الأمنية المذكورة في عرض السواحل الجزائرية، بعدما كانت العمليات المماثلة لها تتم عن طريق البر فقط، وفي ظل التضييق الكبير الذي تلقته “مافيا” المخدرات على طول الحدود البرية، حوّلت نشاطها إلى البحر، ليتم إفشاله مرة أخرى.

في هذا الشأن، رصد حرس السواحل قاربا سريعا يبحر نحو الضفة الأخرى بطريقة مشبوهة، مما عجّل بإطلاق تعزيزات لملاحقته قبل اعتراضه، وبتطويقه، تبين أنه كان يحتوي على ممنوعات مخبأة في عدد كبير من الحقائب والصفائح، وأثر تحويلها على اليابسة، تبين أنها مخدرات من نوع “قنب هندي” بلغ وزنها الإجمالي إلى حدود 4 قناطير و 85 كلغ، علاوة على ذلك، تم توقيف مهربين اثنين للحمولة الضخمة، إلى جانب مصادرة قارب نصف صلب سريع مزوّد بمحرك فائق السرعة يستخدم في تهريب السموم بين المغرب وإسبانيا.