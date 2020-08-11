حجز قرابة 5 قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة ببومرداس

تم حجز قرابة 5 قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة و300 لتر من الحليب الملوث بولاية بومرداس.

تمكنت شرطة العمران وحماية البيئة لبــومرداس من حجز قرابة 5 قناطير من اللحــــوم البيضــــاء الفاسدة و 300 لتـر من الحليب الملوث كانت موجهـــة للإستهلاك.

العملية تمت بالتنسيق مع مديرية التجارة لبومرداس، في إطار الخرجات التفتيشية المشتركة على مستوى المحلات التجارية بوسط مدينة بومرداس.

حيث تم حجز قرابة 05 قناطير من اللحوم البيضاء، بالإضافة إلى 40 كلغ من أحشاء الدجاج فاسدة، و15 كلغ من نوع حميس، و10 كلغ من بقية زلابية مجمدة.

بالإضافة إلى 10 لترات من زيت المقلي المسترجع و 300 لتر حليب بقر طازج ملوث، لعدم إحترام شروط التخزين والنظافة كانت موجهة للإستهلاك.

وقامت المصالح مباشرة بعملية إتلاف هذه المواد الفاسدة التي تمس بصحة المستهلك، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين.