حجز قرابة 50 ألف قرص من المؤثرات العقلية بالمسيلة

تمكن أعوان الجمارك بالمسيلة، من إحباط عملية تهريب أقراص من الحبوب والأدوية، المصنفة ذات الخصائص المؤثرة عقليا، وحجز قرابة 50 ألف قرص مهلوس.

وحسب بيان لذات المصالح، أن الكمية المحجوزة والمقدرة بـ47560 قرص من الحبوب المصنفة ضمن المؤثرات العقلية، تم ضبطها مخبأة بإحكام داخل أجزاء وتجاويف مركبات مشبوهة مشبوهة بعد تفتيشها.

وعلى إثر هذه العملية تم إعداد الملفات المنازعاتية وتقديم 11 مخالفا أمام الجهات القضائية المختصة وحجز 07 مركبات سياحية.

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