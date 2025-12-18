حجز قرابة 53 ألف قرص مهلوس و2 كلغ من “الكيف” بوهران وتبسة

تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية، بالتنسيق المحكم مع أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والمصالح الأمنية المختصة. وفي عمليتين متفرقتين بكل من إقليم اختصاص مفتشية أقسام الجمارك بوهران خارجي وإقليم اختصاص مفتشية أقسام الجمارك ببئر العاتر تبسة، من حجز 52.939 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ.

العملية جاءت في إطار تنفيذ المهام الميدانية المتواصلة للفرق الجمركية العملياتية. حيث تم حجز 2,254 كلغ من مادة الكيف المعالج. وحجز مبلغ مالي قدره 281.000 دج. بالإضافة كذلك إلى حجز أربع سيارات سياحية مستعملة في التهريب. وتوقيف أربعة أشخاص وتحويلهم على الجهات القضائية المختصة لمواصلة إجراءات التحقيق..

وحسب بيان لذات المصالح، فإن هذه العمليات تؤكد مستوى التنسيق والتجند الدائم بين مختلف أجهزة الدولة. للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حفاظًا على أمن الوطن وسلامة المواطنين.

