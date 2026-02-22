حجز قرابة 6 قناطير لحوم فاسدة بوهران

تمكنت مصالح أمن وهران، وبالتنسيق مع مديرتي التجارة والفلاحة والنظافة لبلدية السانيا، من ضبط ما يقارب 6 قناطير من اللحوم البيضاء والحمراء واللحم المفروم غير صالحة للاستهلاك البشري.

وحسب بيان لذات المصالح، تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة السانيا، في خرجة ميدانية مشتركة، بالتنسيق مع مديرتي التجارة والفلاحة والنظافة لبلدية السانيا، لمراقبة محلات الخاصة بنشاط التجارة بالتجزئة للحوم. من ضبط 594 كلغ من اللحوم البيضاء والحمراء، واللحم المفروم فاسدة غير صالحة للاستهلاك.

وجاءت هذه العملية في إطار الجهود المبذولة من طرف مصالح الشرطة للحفاظ على صحة المستهلك بالتنسيق مع الطبيب البيطري ومكتب النظافة للبلدية.

وتبين أن الكمية المضبوطة غير صالحة للاستهلاك البشري لعدم احترام شروط النظافة والحفظ، والصحة العمومية. أين تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.