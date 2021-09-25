حجز قرابة 6000 كبسولة مؤثر عقلي بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر متمثلة في الشرطة القضائية بأمن مقاطعة الدار البيضاء، من تفكيك شبكة مختصة في حيازة والمتاجرة بالمواد الصيدلانية ذات خصائص ومؤثرات عقلية.وحجزت قرابة 6000 كبسولة من المؤثرات العقلية.

وافادت ذات المصالح، أن العملية مكنت من توقيف شخصين مشتبه بهما تتراوح أعمارهما ما بين 30 و40 سنة، وحجز 5777 قرص مؤثر عقلي.بالَإضافة إلى ضبط مبلغ مالي قدره 475 مليون سنتيم، وسيارتين سياحيتين فاخرتين، و3 هواتف نقالة أحدها ذو جودة عالية.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه بهما أمام النيابة المختصة للنظر في ملفهما.

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