أخبار الجزائر

حجز  قرابة 7 آلاف قرص “بريغابالين” ببرج بوعريريج

بقلم عايدة.ع
  • 84
  • 0

تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك ببرج بوعريريج، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك، وبالتعاون مع أفراد الجيش الوطني الشعبي (ن ع/5)، الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب 6.975 قرصًا مهلوسًا من نوع بريغابالين 300 ملغ أجنبية المنشأ.

ووأوضحت مصالح الجمارك، أن العملية مكّنت من إحباط محاولة تهريب 6.975 قرصًا مهلوسًا من نوع بريغابالين 300 ملغ أجنبية المنشأ. كانت مخبأة بإحكام داخل أجزاء وتجاويف سيارة سياحية.

كما أسفرت العملية كذلك عن حجز البضاعة المحظورة ووسيلة النقل المستعملة. مع توقيف المخالف وإحالته على الجهات القضائية المختصة.

رابط دائم : https://nhar.tv/QWv5v
