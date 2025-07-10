حجز قرابة 700 ألف قرص “صاروخ” بحاسي مسعود

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة ورقلة، بإيداع شخص الحبس المؤقت في قضية تتعلق بحيازة ونقل وتخزين مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة. حسب بيان لنيابة الجمهورية لدى الهيئة القضائية ذاتها.

وجاء في البيان، أنه “عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تُعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة ورقلة الرأي العام أنه في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بمختلف صورها، لاسيما المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية لأمن الجيش بالناحية العسكرية الرابعة يوم 01 جويلية 2025 من توقيف وتفتيش جرار طريقي بمقطورة بمنطقة قاسي الطويل بمدينة حاسي مسعود ، أين تم ضبط كمية من المؤثرات العقلية (بريغبالين 300 ملغ) تقدر كميتها بــ : 689400 كبسولة قادمة من إحدى الولايات الجنوبية مرورا بمدينة حاسي مسعود .

التحريات مع سائق الجرار الطريقي المدعو (س.ش) كشفت عن تورط شبكة إجرامية تتكون من أربعة أشخاص.”

وبتاريخ 10 جويلية 2025 تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية لدي محكمة القطب الجزائي المتخصص بورقلة التي فتحت تحقيقا قضائيا ضدهم لارتكابهم جناية الحيازة والنقل والتخزين والشراء قصد البيع للمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة وجناية التهريب على درجة من الخطورة المهدد للصحة العمومية والاقتصاد الوطني. يضيف المصدر ذاته.

وبعد سماع المتهم الحاضر (س. ش) من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص أصدر أمر إيداع ضده، فيما يبقى التحقيق متواصلا للقبض على جميع المتورطين.