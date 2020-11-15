حجز قرابة 8 آلاف قرص مهلوس وتوقيف 6 أشخاص بولايتي تبسة وبجاية

تمكنت وحدات الدرك الوطني، نهاية الأسبوع الفارط، من حجز 7.780 قرص مهلوس من مختلف الأنواع وتوقيف ستة أشخاص بكل من تبسة وبجاية.

وحسب ما أفادت به اليوم الأحد حصيلة لمصالح الدرك الوطني، فقد تم أيضا حجز بكل من وهران, تيسمسيلت، غليزان، بسكرة وميلة، 15 قنطارا من مادة السميد،

744 قارورة من المشروبات الكحولية، و1644 قارورة من المشروبات الغازية وهاتفين نقالين، كما تم توقيف خمسة أشخاص.

وفي سياق آخر، أوقفت وحدات الدرك الوطني 21 شخصا كانوا يتأهبون للهجرة غير الشرعية بكل من ولايتي مستغانم وتلمسان مع حجز مركبة ومبالغ مالية.