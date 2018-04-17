حجز قرابة 900 قارورة خمر بالوادي

تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي، من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام .

تفاصيل العملية تعود إثر معلومات تُفيد بوجود شخص حول مسكنه العائلي بعاصمة الولاية إلى مكان لتخزين المشروبات الكحولية

لتباشر عناصر الشرطة عمليات البحث والتحري التي توجت بتحديد المنزل محل الشبهة

وبعد إتخاد كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتفتيش المسكن قام عناصر الشرطة بعملية التفتيش

أين تم العثور بداخل المسكن كمية جد معتبرة من المشروبات الكحولية قدر عددها بــ: 869 وحدة من مختلف الأنواع و الأحجام .