حجز قرابة 996 مليون دج من السلع خلال الـ9 أشهر لـ2021

سمحت تدخلات أعوان مديرية الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التابعين لوزارة التجارة، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية بحجز ما قيمته 995.92 مليون دج من السلع.

وحسبما أفادت به وزارة التجارة من خلال الحصيلة التي تحوز “وأج” على نسخة منها، أنه تم خلال نفس الفترة تسجيل 1.303.484 تدخل لأعوان الرقابة في الميدان. أفضت إلى معاينة 99.687 مخالفة. وتحرير 94.800 محضر المتابعة القضائية.

وسجلت المديرية العامة لقمع الغش، خلال الأشهر التسعة الأولى للسنة الجارية. إرتفاعا محسوسا في أغلب المؤشرات مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. إذ ارتفع عدد التدخلات في الميدان بنسبة 9.8 بالمائة وعدد المخالفات بنسبة 28.8 بالمئة. فيما ارتفع عدد محاضر المتابعة القضائية المحررة بنسبة 30.3 بالمائة.

كما سجل خلال نفس الفترة “ارتفاع محسوس” في عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود والتي تقدر ب 675 حمولة. بفضل تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.

طالع أيضا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp