حجز قرابة نصف مليون حبة “صاروخ” و”كلاشينكوف” بالوادي

نجحت مصالح الدرك الوطني بولاية الوادي في عملية نوعية من حجز كمية جد معتبرة من الأقراص المهلوسة وسلاح ناري من نوع كلاشينكوف مع توقيف شخص.

وحسب بيان لذات المصالح العملية تمت “بناء على معلومات واردة مفادها محاولة تمرير شحنة معتبرة من المؤثرات العقلية.

وعلى إثر ذلك تم تشكيل دورية مشتركة من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني باميه ونسة ووادي العلندة، بالإضافة إلى فرقة الأمن والتحري رقم 1 بالوادي. وكذا الفرقة المتنقلة للجمارك بالوادي من أجل غلق جميع المنافذ المحتمل سلكها. أين تم ضبط المركبة محل المعلومات” .

وخلال عملية تفتيش المركبة محل البحث تم العثور على 30 علبة كرتونية من المؤثرات العقلية مقدرة بـ 449415 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغ ” والمعروفة بـ “الصاروخ”. وكذا “سلاح ناري من نوع كلاشينكوف به مخزن يحتوي على 27 طلقة نارية حية، كما تم توقيف سائق المركبة.

وأضاف البيان انه و”بعد فتح تحقيق واتخاذ جملة من الإجراءات تم تحديد باقي عناصر الشبكة وهما شخصان في حالة فرار”. كما فتحت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالوادي تحقيق في هذه القضية وتم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.