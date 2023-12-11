  حجز قطع غيار السيارات مهربة بقيمة 2 مليار في سيدي موسى

حجزت مصالح الدرك الوطني بالعاصمة قطع غيار مستعملة مستوردة عن طريق التهريب بإقليم سيدي موسى.

العملية قامت بها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي موسي بالعاصمة جاءت على إثر معلومات مفادها حيازة أحد الأشخاص على كمية معتبرة من محركات السيارات الـمستعملة مـخزنة بأحد الـمستودعات ببلدية سيدي موسى.

وعلى إثر ذلك أسفرت التحريات من تحديد مكان المستودع، والتنسيق مع وكيل الجمهورية لمداهمة المستودع

ومكنت العملية من ضبط عدد معتبر من محركات السيارات المستعملة ( ديازال + بنزين) محظورة على مستوى الوطن، 28 محرك سيارة + قطع غيار خاصة بالسيارات مختلفة الأنواع + إكسسوارات دراجة نارية كبيرة نوع BMW بدون وثائق، قدرت القيمة المالية للمحجوزات بـ 2 مليار سنتيم.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم حجز جميع المحركات والتوابع مع الدراجة النارية وتسليمها إلى مصالح الجمارك، مع تحرير ملف قضائي.