حجز قطع غيار ومواد التجميل دون فوترة بالطارف

تمكنت مصالح الشرطة بأمن ولاية الطارف من ضبط و حجز عدد معتبر من السلع من مختلف الأنواع البعض منها دون سجل تجاري و البعض الآخر دون فاتورة و مجهولة المصدر.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن حيثيات العملية تعود إلى نشاط أمني من خلال تنصيب نقطة مراقبة أمنية فجائية عند المدخل الغربي لمدينة الطارف، وبعد تفتيش العديد من المركبات تمكنت ذات المصالح من ضبط مركبيتن نفعيتين لنقل البضائع، و بعد تفتيشهما عثر بداخلهما على مجموعة من السلع غير المفوترة و دون حيازة أصحابها على سجلات تجارية تثبت ممارساتهم التجارية للانشطة المتعلقة بهذه البضاعة.

وأضاف البيان، أنه ضبط بالمركبة الأولى على 100 قطعة غيار قدرت بـ 100 شمعة خاصة بالسيارات دون حيازة صاحبها لسجل تجاري أو فاتورة، فيما ضبط بالمركبة الثانية على مجموعة كبيرة من مواد التجميل و العطور و مواد أخرى مختلفة دون حيازة فاتورة خاصة بهذه السلع ليتم حجز جميع هذه البضائع فيما اتخذت كافة الاجراءات القانونية اللازمة في حق الموقوفين.