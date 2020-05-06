حجز قطع نقدية أثرية تعود للحقبة الوندالية ببشار

تمكنت قوات الشرطة للمصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ببشار، من حجز كمية معتبرة من القطع النقدية الأثرية تعود للحقبة الوندالية، قدرت بـ:475 قطعة.

وأفاد بيان لذات المصالح، أن العملية جاءت على إثر التحريات التي باشرتها المصلحة في قضية توقيف 05 أشخاص وحجز كمية 1449 من الأقراص المهلوسة نوعي بريقابالين وإكستازي دومينو (Extasy Domino).

واضاف البيان، أنه بعد عملية تفتيش منزل أحد المشتبه فيهم الضالعين في هذه القضية بموجب إذن عن السلطات القضائية المختصة، والذي كانت موجهة إليه كمية المؤثرات العقلية المحجوزة، أين كان قد ضُبِطَ بمنزله على كمية:76 قرصا من نوع إكستازي دومينو وقطعة مخدرات بوزن:0,35 غراما.

ومكنت العملية أيضا من حجز :475 قطعة معدنية على شكل نقود، وبالتنسيق مع مديرية الثقافة لولاية بشـار، أفاد تقرير الخبرة للتحف الأثرية، على أن هذه القطع هي عملة ذات قيمة تراثية تعود للحقبة التاريخية الوندالية (الوندال).

بموجب ملف إجراء قضائي تهريب الآثار وبيع وإخفاء أشياء متأتية من عمليات الحفر أو تنقيب مكتشفة بالصدفة، عدم التصريح بالممتلكات الفجائية، موازاة مع ملف مخالفة المراقبة الإدارية والأمنية والتقنية باستعمال أدوية ذات خصائص مخدرة، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، الذي أحال القضايا أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة، ليصدر في حق المشتبه فيه أمر إيداع.