حجز قنطارين من الدجاج الفاسد بتيارت

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية مغيلة بتيارت، من حجز قنطارين من الدجاج الفاسد كان صاحبها يوزعها على المحلات التجارية.

وأفادت نفس المصالح أن الموزع كان يستعين بشاحنة بدون صندوق التبريد في توزيع الدجاج على المحلات التجارية ببلدية مغيلة، ودون إحترام شروط الإستهلاك.

حيث أشار نفس المصدر أن الموزع لم يكن يملك الشهادة الصحية التي تحوي نوع ومصدر وكمية المنتوج الموزع على سمتوى البلدية.

على إثر هذا قامت مصالح الدرك الوطني بإيقافه وحجز الكمية من الدجاج الموجهة للتوزيع، وتم إقتياد المعني إلى مقر الفرقة لإستكمال الإجراءات.

وبعد معاينة الطبيب البيطري لهذه اللحوم البيضاء، تبين أنها فاسدة وغير صالحة للإستهلاك البشري.

وتم إتلافها من قبل الأعوان.