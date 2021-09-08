حجز قنطارين من اللحوم الحمراء الفاسدة بسطيف

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف من حجز كمية كبيرة من اللحوم الحمراء الفاسدة، غير صالحة للإستهلاك البشري، قدرت بأزيد من قنطارين.

وتمت العملية من طرف أفراد مجموعة التطهير والنظافة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي، وجاءت عقب دوريات مراقبة تمت وسط المدينة، أسفرت إحداها عن توقيف مركبتين سياحيتين كانتا تنقلان حمولة هامة، وبعد تفتيشها تم العثور على قنطارين من اللحوم الحمراء فاسدة.

واتضح بأن الحمولة كانت ملك لأحد الجزائرين، وكانت موجهة لوليمتين، وسط مدينة سطيف، وبعد إخضاعها للمراقبة الطبية، تبين بأنها غير صالحة للإستهلاك بعد أن ضلت مخزنة في ظروف حفظ غير صحية مدة طويلة.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، أعدت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المخالفين، عن تهمة نقل وبيع لحوم حمراء غير صالحة للاستهلاك، أرسل للجهات القضائية المختصة للبت فيها.

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