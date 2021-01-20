حجز قنطارين من اللحوم الفاسدة في معسكر

تمكن أفراد فرقة الدرك الوطني بمقطع دوز بولاية معسكر، من حجز كمية من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك، قدر وزنها بقنطارين.

وجاءت العملية أثناء قيام الدرك الوطني بمقطع دوز بنقطة مراقبة،على مستوى الطريق الولائي رقم 06، بين بلديتي بوهني ومقطع دوز.

وتم توقيف سيارة من نوع “رونو كونقو”، كانت قادمة من بلدية بوهني ومتجهة نحو بلدية مقطع دوز.

وبعد تفتيش السيارة ومراقبة وثائقها الإدارية، تم العثور على كمية من اللحوم البيضاء (دجاج طازج)، بالصندوق الخلفي للسيارة.

وتم توقيف المشتبه فيه وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية، الذي أمر ايداعه الحبس المؤقت.

درك زهانة يحجز آلة حفر تقليدية الصنع

كما تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بزهانة بولاية معسكر، من حجز آلة حفر تقليدية الصنع.

وتمت العملية على اثر معلومات وردت إلى الدرك الوطني بزهانة، مفادها تواجد آلة حفر برقية زغلول بلدية زهانة.

وبعد التأكد من المكان، تم العثور على الآلة السالفة الذكر،مثبتة بأرض بقطعة زراعية بقرية زغلول تعود ملكيتها لأحد مواطني المنطقة.

وتم حجزها مع توابعها ووضعها بالمحشر البلدي في انتظار تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.