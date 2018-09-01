حجز قنطارين من لحوم الحمير و4 بغال داخل مذبح سري في ورشة لمساكن «عدل» !

بعد عملية مداهمة لمصالح الدرك في ورقلة

العملية انتهت بتوقيف 11 شخصا منهم عمّال صينيون و10 مهاجرين أفارقة

داهمت عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني في ورڤلة، مذبحا سريا للحمير داخل ورشة تابعة للمؤسسة الصينية BUCG المشرفة على بناء مساكن «عدل»، البالغ عددها 1700 مسكن وسط مدينة ورڤلة.

تمّ حجز كمية من لحوم الحمير يتجاوز وزنها قنطارين، إضافة إلى أحشاء و 4 حمير حيّة كانت معدة للذبح بطريقة بشعة عن طريق غرز السكين في رقبتها ثم ضربها على الرأس بواسطة قضبان إلى غاية الموت، ليتم بعدها سلخها وتقطيع اللحوم الحمراء منها، ثم رمي أحشائها على جنبات الطريق للكلاب المتشردة، وهو ما يضّر بالصحة العمومية للمواطن.

وقد تمكنت عناصر الدرك الوطني من حجز هذه اللحوم الحمراء والحمير الحيّة، إلى جانب السكاكين والسواطير التي تستعمل في هذا المذبح السري.

ناهيك عن توقيف 11 شخصا، من بينهم عمال الأمن بذات الورشة وعمال صينيون كانوا يشرفون على المذبح السري داخل الورشة، كما تم توقيف 10 مهاجرين أفارقة غير شرعيين كانوا يعملون داخل هذه الورشة بطريقة غير قانونية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار» حول القضية، فإن مسؤولي الشركة الصينية المكلفة بإنجاز مساكن «عدل» في مدينة ورڤلة، شكّلت فرقا خاصة لشراء واصطياد الحمير المنتشر في الصحراء بكثرة، والقيام بذبحها داخل المذبح السري وطبخ لحومها للعمال الصينيين، فيما يسمى بـ«وجبات ساخنة».

حيث تم الاستماع إلى كل العمال الموقوفين والمسؤولين الصينيين، وتوجيه تهم ثقيلة إليهم، من بينها فتح مذبح سري غير مرخص وتعريض الصحة العمومية للخطر، إيواء وتشغيل مهاجرين غير شرعيين وجرائم متعددة أخرى، في انتظار ما ستفرج عنه القضية من مفاجآت.